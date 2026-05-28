La Juventus sta considerando altre opzioni tra i portieri, dopo il rallentamento nelle trattative per un possibile acquisto di un brasiliano. Tra le candidate ci sono Mamardashvili, De Gea e Nubel. La società sta analizzando le alternative per rinforzare la rosa tra i numeri uno disponibili sul mercato, senza aver ancora definito una scelta definitiva. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Fino a pochi giorni fa davanti a tutti c'era in fuga Alisson Becker del Liverpool, ora il gruppo si è ricompattato: il suo compagno di squadra Giorgi Mamardashvili lo ha affiancato, così come David De Gea della Fiorentina e Alexander Nubel del Bayern Monaco. A differenza del Giro d'Italia, però, quello che porta ai pali della Juventus è un unico lungo tappone dall'esito imprevedibile in cui i dirigenti della Signora stanno capendo chi ha la tempra per arrivare fino in fondo alla salita e quindi meritarsi la maglia bianconera, quella da titolare nella squadra di Luciano Spalletti per la prossima stagione. L'estate pressa e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mamardashvili, De Gea, Nubel: tra intrecci e sorprese, le alternative ad Alisson per la Juve

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