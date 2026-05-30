Intreccio Juve-Nico Paz | Spalletti ha il nuovo trequartista

Notizia in breve

Luciano Spalletti ha annunciato di aver scelto Nico Paz come nuovo trequartista. La Juventus ha inserito il giocatore nel suo reparto offensivo, rafforzando la squadra con questa operazione. La trattativa ha coinvolto il club e il calciatore, senza dettagli sui termini dell’accordo. Spalletti ha commentato positivamente l’arrivo del nuovo trequartista, senza specificare ulteriori piani tattici. La società ha formalizzato l’acquisto, confermando la volontà di rafforzare la linea offensiva.