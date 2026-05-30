Intreccio Juve-Nico Paz | Spalletti ha il nuovo trequartista
Luciano Spalletti ha annunciato di aver scelto Nico Paz come nuovo trequartista. La Juventus ha inserito il giocatore nel suo reparto offensivo, rafforzando la squadra con questa operazione. La trattativa ha coinvolto il club e il calciatore, senza dettagli sui termini dell’accordo. Spalletti ha commentato positivamente l’arrivo del nuovo trequartista, senza specificare ulteriori piani tattici. La società ha formalizzato l’acquisto, confermando la volontà di rafforzare la linea offensiva.
La Juventus sa già che il prossimo mercato sarà diverso da quelli degli ultimi anni. L’assenza dalla Champions League pesa, eccome. Meno ricavi, meno margine per investimenti pesanti e la necessità di trovare soluzioni che permettano di alzare il livello della rosa senza esporsi economicamente. È anche per questo che Luciano Spalletti avrebbe chiesto qualità prima ancora che nomi altisonanti. La Juventus degli ultimi anni ha spesso faticato nella rifinitura, nell’ultimo passaggio, nella capacità di accendere una partita bloccata con una giocata. Un problema che il nuovo tecnico vorrebbe affrontare subito. E proprio da Madrid potrebbe arrivare un’occasione interessante. 🔗 Leggi su Sportface.it
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