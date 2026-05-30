Ju Jitsu | il maestro ferrarese Davide Conti tra podio europeo e argento
Il maestro di Ju Jitsu di Ferrara, Davide Conti, ha ottenuto un secondo posto al campionato europeo, portando a casa una medaglia d’argento. La competizione si è svolta tra Ostia e Creta, dove Conti ha affrontato sfide tecniche e avversari di diverse nazionalità. Nonostante l’età superiore ai 50 anni, ha dimostrato grande abilità e determinazione, dominando i incontri e salendo sul podio.
? Domande chiave Come ha fatto un atleta over 50 a dominare i ring europei?. Quali sfide tecniche ha affrontato Davide Conti tra Ostia e Creta?. Perché il Comune di Ferrara ha voluto premiare ufficialmente il maestro?. Cosa deve fare ora l'atleta per mantenere questo livello agonistico?.? In Breve L'assessore Francesco Carità ha consegnato il premio presso il Comune di Ferrara.. Argento ai campionati italiani master ottenuti a Ostia nel PalaPellicone.. Vice campionato europeo conquistato a Heraklion, Creta, nel marzo scorso.. Conti compete nella categoria Master 4 con limite di peso -77 kg.. L’assessore allo Sport Francesco Carità ha consegnato un riconoscimento ufficiale all’atleta ferrarese Davide Conti presso il Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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