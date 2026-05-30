Ju Jitsu | il maestro ferrarese Davide Conti tra podio europeo e argento

Notizia in breve

Il maestro di Ju Jitsu di Ferrara, Davide Conti, ha ottenuto un secondo posto al campionato europeo, portando a casa una medaglia d’argento. La competizione si è svolta tra Ostia e Creta, dove Conti ha affrontato sfide tecniche e avversari di diverse nazionalità. Nonostante l’età superiore ai 50 anni, ha dimostrato grande abilità e determinazione, dominando i incontri e salendo sul podio.