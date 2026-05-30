arti marziali conti premiato podio ai campionati di ju jitsu

Notizia in breve

Un atleta ferrarese di ju jitsu è stato premiato dall’amministrazione comunale. La consegna è avvenuta in occasione di un evento sportivo e ha riconosciuto il suo risultato ai campionati nazionali. L’atleta, appartenente alla Csr-Centro Studi e Ricerche Ju Jitsu Italia, ha ottenuto un podio in questa competizione. La premiazione è stata effettuata dall’assessore allo Sport durante una cerimonia pubblica.