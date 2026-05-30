Arti Marziali Conti premiato podio ai campionati di ju jitsu
Un atleta ferrarese di ju jitsu è stato premiato dall’amministrazione comunale. La consegna è avvenuta in occasione di un evento sportivo e ha riconosciuto il suo risultato ai campionati nazionali. L’atleta, appartenente alla Csr-Centro Studi e Ricerche Ju Jitsu Italia, ha ottenuto un podio in questa competizione. La premiazione è stata effettuata dall’assessore allo Sport durante una cerimonia pubblica.
Un riconoscimento dell’amministrazione comunale all’atleta ferrarese Davide Conti dell’associazione sportiva dilettantistica Csr-Centro Studi e Ricerche Ju Jitsu Italia, sezione di Ferrara, è stato consegnato dall’assessore allo Sport Francesco Carità. Poche settimane fa, il maestro ferrarese Davide Conti dell’Asd Csr Ju Jitsu Italia, 57 anni, ha ottenuto il secondo posto ai campionati italiani master, disputati al PalaPellicone di Ostia, laureandosi vice campione italiano nella categoria Master 4 -77 kg. Lo scorso marzo Conti è stato assoluto protagonista anche ai Campionati Europei di Ju Jitsu 2026 in corso a Heraklion, sull’isola di Creta, in Grecia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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