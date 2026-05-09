Gli atleti del Daikidojo Salerno hanno partecipato a una competizione di Ju Jitsu a Catania, riuscendo a salire sul podio. La gara ha visto il passaggio di alcune squadre alle nuove categorie, con i giovani che hanno affrontato le sfide con determinazione. La gestione tecnica della squadra è stata curata da un allenatore che ha coordinato le strategie durante l’evento. La partecipazione ha coinvolto più di un atleta del centro.

? Domande chiave Come hanno gestito i ragazzi il passaggio alle nuove categorie?. Chi ha guidato tecnicamente la squadra verso il podio siciliano?. Quali sono le nuove ambizioni della presidenza dopo questo successo?. Perché la maturità acquisita conta più delle medaglie vinte?.? In Breve 565 combattenti di 65 società hanno gareggiato al PalaGhiaccio di Catania.. Il torneo ha assegnato 108 titoli nazionali alle categorie U14, U16 e U18.. Il maestro Genovese e la presidente Carmen Spirito hanno guidato la squadra.. L'evento si è svolto tra il 24 e il 26 aprile a Catania.. Tra il 24 e il 26 aprile, gli atleti dell’ASD Daikidojo Salerno hanno affrontato la sfida dei Campionati Italiani di Ju Jitsu FIJLKAM al PalaGhiaccio di Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ju Jitsu: il Daikidojo Salerno conquista il podio a Catania

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