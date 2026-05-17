Jorge Martin | Dispiaciuto per come ho reagito ai box Non commento l’incidente con Fernandez

Jorge Martin ha espresso dispiacere per il modo in cui ha reagito ai box durante il Gran Premio di Catalogna, quarta tappa del Campionato del Mondo MotoGP. L’ex campione del mondo ha avuto una giornata molto difficile, arrivando a perdere il ritmo e la concentrazione a causa di un incidente con un altro pilota, Raul Fernandez, che ha portato alla sua uscita anticipata dalla gara dopo la terza ripartenza. Martin non ha voluto commentare ulteriormente il contatto con Fernandez.

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