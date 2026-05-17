Jorge Martin | Dispiaciuto per come ho reagito ai box Non commento l’incidente con Fernandez
Jorge Martin ha espresso dispiacere per il modo in cui ha reagito ai box durante il Gran Premio di Catalogna, quarta tappa del Campionato del Mondo MotoGP. L’ex campione del mondo ha avuto una giornata molto difficile, arrivando a perdere il ritmo e la concentrazione a causa di un incidente con un altro pilota, Raul Fernandez, che ha portato alla sua uscita anticipata dalla gara dopo la terza ripartenza. Martin non ha voluto commentare ulteriormente il contatto con Fernandez.
Sembra aver sbollito la rabbia Jorge Martin. L’ex Campione del Mondo ha vissuto una domenica estremamente complessa al GP di Catalogna, sesto appuntamento valido per il Mondiale MotoGP, uscendo di scena alla terza ripartenza a causa di un contatto con Raul Fernandez. Non poco irruenta la manovra del Trackhouse MotoGP Team che, nel tentativo di sorpassarlo, ha provocato la caduta del centauro in forza all’Aprilia ufficiale, non consentendogli così di lottare per una top 3 che sembrava abbondantemente alla portata. Quanto successo ha mandato su tutte le furie il pilota, rientrato ai box nervosissimo, tanto da spingere finanche il Race Manager Paolo Bonora in un gesto di stizza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jorge Martin and the hunger to rise again | In Conversation With
Sullo stesso argomento
Leggi anche: MotoGP, Jorge Martin: “Dispiaciuto per come ho reagito ai box. Non voglio commentare l’incidente con Fernandez”
Leggi anche: Jorge Martin: “Sono un pilota ‘100%’ migliore dopo il rientro dall’incidente.”
MotoGP, Jorge Martin: Dispiaciuto per come ho reagito ai box. Non voglio commentare l’incidente con FernandezSembra aver sbollito la rabbia Jorge Martin. L'ex Campione del Mondo ha vissuto una domenica estremamente complessa al GP di Catalogna, sesto appuntamento ... oasport.it
Dispiace lasciare Aprilia? Jorge Martin reagisce così... VIDEODivertente siparietto in diretta Sky con Jorge Martin, vincitore del GP di Francia. Vera Spadini gli chiede se non sia un po' dispiaciuto a lasciare Aprilia, con l'accordo ormai chiuso con Yamaha dal ... sport.sky.it