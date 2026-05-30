Secondo fonti dall’Inghilterra, la trattativa tra l’Inter e il giocatore sarebbe più avanzata di quanto si pensasse. Tuttavia, il club italiano ha deciso di frenare la trattativa dopo l’esonero di un allenatore, ritenendo che questa decisione possa influenzare le prossime mosse di mercato. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, e i dettagli sulla situazione restano riservati. La discussione tra le parti prosegue senza comunicazioni ufficiali.

di Paolo Moramarco Jones, dall’Inghilterra sicuri sull’obiettivo dell’Inter: trattativa avanzata! Ma Romano frena: l’esonero di Slot può impattare. La trattativa per il trasferimento di Curtis Jones all’ Inter sembra più avanzata del previsto. Secondo il giornalista del Daily Mail Lewis Steele, intervistato da Anfield Index, « allo stato attuale, è probabile che Curtis Jones se ne vada. Le persone con cui ho parlato in Italia mi suggeriscono che la situazione sia un po’ più avanzata di quanto pensiamo qui ». Steele ha spiegato che i nerazzurri credevano di aver già parlato con l’entourage di Jones e discusso di cifre contrattuali, ma il nodo resta tra i club: il Liverpool richiede circa 35 milioni di euro, mentre l’ Inter vorrebbe offrire intorno ai 20 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jones, dall’Inghilterra sicuri: trattativa più avanzata di quel che si pensa! Ma Romano frena dopo l’esonero di Slot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

CdS – In Inghilterra sicuri: “Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio”Secondo quanto riportato in un articolo recente, si sostiene che il portiere brasiliano avrebbe già dato il suo consenso alla proposta della Juventus.

Dall’Inghilterra sicuri: Napoli in corsa per il difensore che sta facendo impazzire mezza EuropaUn difensore centrale del Blackburn è al centro dell’attenzione di numerosi club europei, dopo aver rinnovato recentemente il contratto con la sua...

DALL'INGHILTERRA - Inter sulle tracce di Curtis Jones, ma l'ostacolo è il prezzoSecondo quanto riportato dal Times, l'Inter è pronta a rimettersi sulle tracce di Curtis Jones dopo l'interesse maturato lo scorso gennaio. Tuttavia, l'ostacolo è il prezzo: il Liverpool non tratta un ... napolimagazine.com

Dall'Inghilterra - Nuovo assalto Inter per Curtis Jones, il Liverpool pensa a DumfriesL'Inter non ha ancora accantonato l'idea di portare a Milano Curtis Jones, centrocampista classe 2001 del Liverpool scadenza nel 2027. I media inglesi ne sono sicuri, in estate verrà fatto un altro te ... msn.com