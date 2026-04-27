CdS – In Inghilterra sicuri | Alisson ha già detto sì alla Juve Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio

Secondo quanto riportato in un articolo recente, si sostiene che il portiere brasiliano avrebbe già dato il suo consenso alla proposta della Juventus. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo calcistico, con il Liverpool che avrebbe espresso disappunto e considerato l’ipotesi di acquistare un nuovo portiere. Al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte delle squadre coinvolte.

2026-04-27 14:03:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: In Inghilterra sicuri: “Alisson pronto a dire sì alla Juve”. In cima alla lista dei desideri c’è il 33enne Alisson Becker, già protagonista in Italia con la maglia della Roma dal 2016 al 2018 prima di trasferirsi al Liverpool, che avrebbe già fatto sapere di gradire il trasferimento alla Juve. Secondo gli inglesi di ‘TEAMtalk’ il portiere brasiliano, sotto contratto con i ‘Reds’ fino al 2027, sarebbe pronto a dire sì al biennale (con opzione per la terza stagione) proposto dai bianconeri. E il bianconero Di Gregorio piace al Liverpool.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – In Inghilterra sicuri: “Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio” Notizie correlate Di Gregorio Liverpool, si apre a sorpresa questa pista per il portiere della Juve: può rientrare nell’affare Alisson! Novitàdi Luca FiorettiDi Gregorio Liverpool, si apre uno scenario di mercato clamoroso: la dirigenza prepara una mossa incredibile per rivoluzionare la... Leggi anche: Juventus, Alisson ha detto sì alla Juve: cifre e dettagli