Dall’Inghilterra sicuri | Napoli in corsa per il difensore che sta facendo impazzire mezza Europa

Un difensore centrale del Blackburn è al centro dell’attenzione di numerosi club europei, dopo aver rinnovato recentemente il contratto con la sua attuale squadra. Nonostante l’accordo appena firmato, cinque club della Premier League e altrettanti club di altri campionati stanno seguendo con attenzione le sue prestazioni. Tra queste società figura anche il Napoli, che sembra interessata a valutare un possibile trasferimento.

Tom Atcheson è diventato l’obiettivo di mercato più ambito d’Europa. Il difensore centrale del Blackburn, nonostante il recente rinnovo contrattuale, ha attirato l’interesse di cinque big della Premier League e altrettanti club continentali, tra cui il Napoli. Atcheson e il Blackburn: il rinnovo che non ferma nessuno. Il giovane difensore nordirlandese classe 2005 ha prolungato il suo accordo con i Rovers, una mossa difensiva del club inglese per blindare uno dei suoi talenti più promettenti. La strategia, però, non ha scoraggiato i top club europei. Manchester United, Tottenham, Newcastle, Everton e Brighton hanno già messo gli occhi addosso al ragazzo, creando una competizione accesa in Premier League che coinvolge cinque delle sei squadre più prestigiose della categoria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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