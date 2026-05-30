Jonas Vingegaard si è imposto nell’ultima tappa di montagna del Giro d’Italia 2026 a Piancavallo, conquistando la quinta vittoria parziale della gara. La sua performance ha confermato il predominio nel percorso e si è tradotta in una vittoria complessiva nel Giro. La tappa finale ha visto il corridore dominare gli avversari durante la salita, consolidando il suo vantaggio in classifica generale.

E sono cinque. Un padrone indiscusso al Giro d’Italia 2026, com’era nelle previsioni: Jonas Vingegaard va a prendersi a Piancavallo, nell’ultima tappa di montagna della Corsa Rosa, la quinta vittoria parziale. Dominio totale per il danese della Visma Lease a Bike che in salita non ha avuto rivali: per lui domani a Roma arriverà il Trofeo Senza Fine, terzo Grande Giro su tre agguantato dopo Tour e Vuelta. A differenza di altre giornate, visto anche il percorso, non c’è stata gran battaglia per cercare la fuga giusta. All’attacco sono andati Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), Jonas Geens (Alpecin Premier-Tech), Axel Huens (Groupama FDJ – United), Jack Haig (Netcompany INEOS), Thomas Guillermo Silva (XDS Astana Team) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard padrone indiscusso: domina a Piancavallo e vince il Giro d’Italia 2026

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Jonas Vingegaard - Interview at the start - Stage 4 - Giro d'Italia 2026

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