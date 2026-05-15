Giro d’Italia 2026 Jonas Vingegaard emula Eddy Merckx

Il ciclista danese ha conquistato la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 244 chilometri che ha collegato Formia a una località non specificata. Questa vittoria rappresenta un risultato importante nel corso della gara e richiama le imprese di alcuni grandi campioni del passato. La tappa più lunga di questa edizione si è distinta per le sfide affrontate dai corridori lungo il percorso. La competizione continua con gli atleti che si preparano alle prossime frazioni.

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