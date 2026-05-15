Giro d’Italia 2026 Jonas Vingegaard emula Eddy Merckx
Il ciclista danese ha conquistato la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 244 chilometri che ha collegato Formia a una località non specificata. Questa vittoria rappresenta un risultato importante nel corso della gara e richiama le imprese di alcuni grandi campioni del passato. La tappa più lunga di questa edizione si è distinta per le sfide affrontate dai corridori lungo il percorso. La competizione continua con gli atleti che si preparano alle prossime frazioni.
Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto la settima tappa del 109° Giro d’Italia, la più lunga di questa edizione, consistente in 244 chilometri che hanno portato i corridori da Formia ai 1.665 metri del Blockhaus della Maiella. Il re pescatore ha completato la tappa in 6h09’51 alla media di 39.565 kmh. Alle sue spalle, distanziato di 13?, si è piazzato l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) con l’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che conquistato la terza moneta a 1’02”. Eccezion fatta per la maglia rosa, risulta rivoluzionata la classifica generale. Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), giunto oggi staccato di 2’55”, conserva il simbolo del primato con un vantaggio di 3’17” su Vingegaard e di 3’34” su Gall. 🔗 Leggi su Tpi.it
Giro d'Italia 2026 Stage 7 Preview - Can Jonas Vingegaard Win on the Blockhaus
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