Giro d’Italia 2026 Jonas Vingegaard emula Eddy Merckx

Da tpi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista danese ha conquistato la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 244 chilometri che ha collegato Formia a una località non specificata. Questa vittoria rappresenta un risultato importante nel corso della gara e richiama le imprese di alcuni grandi campioni del passato. La tappa più lunga di questa edizione si è distinta per le sfide affrontate dai corridori lungo il percorso. La competizione continua con gli atleti che si preparano alle prossime frazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto la settima tappa del 109° Giro d’Italia, la più lunga di questa edizione, consistente in 244 chilometri che hanno portato i corridori da Formia ai 1.665 metri del Blockhaus della Maiella. Il re pescatore ha completato la tappa in 6h09’51 alla media di 39.565 kmh. Alle sue spalle, distanziato di 13?, si è piazzato l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) con l’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che conquistato la terza moneta a 1’02”. Eccezion fatta per la maglia rosa, risulta rivoluzionata la classifica generale. Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), giunto oggi staccato di 2’55”, conserva il simbolo del primato con un vantaggio di 3’17” su Vingegaard e di 3’34” su Gall. 🔗 Leggi su Tpi.it

giro d8217italia 2026 jonas vingegaard emula eddy merckx
© Tpi.it - Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard emula Eddy Merckx
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 7 Preview - Can Jonas Vingegaard Win on the Blockhaus

Video Giro d'Italia 2026 Stage 7 Preview - Can Jonas Vingegaard Win on the Blockhaus?

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026.

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Jonas Vingegaard l’unico favorito. E può completare la Tripla Corona prima di Pogacar

jonas vingegaard giro d italia 2026Classifica Giro d’Italia 2026, settima tappa: Vingegaard piazza lo scossone da padrone, Pellizzari lotta per il podioJonas Vingegaard si è comportato da autentico padrone del Giro d'Italia 2026, dominando l'attesissima settima tappa (244 km, la più lunga dell'intera ... oasport.it

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2026, CLASSIFICA | Jonas Vingegaard ha vinto la 7^ tappa, Eulalio ancora maglia rosa!Diretta Giro d'Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi venerdì 15 maggio: orario, percorso e vincitore 7^ tappa Formia-Blockhaus di 244 km. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web