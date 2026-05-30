Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026 sulla salita di Piancavallo, conquistando con un’azione decisa. Il ciclista ha dichiarato di aver voluto godersi ogni istante della salita. La vittoria rafforza la sua posizione nel giro, lasciando intravedere buone risposte in vista del Tour. Vingegaard ha centrato un risultato importante in questa fase della corsa, confermando la sua forma attuale.

La salita di Piancavallo si tinge di rosa grazie a Jonas Vingegaard. Il dominatore assoluto del Giro d’Italia 2026 conquista la sua quinta vittoria in questa edizione e lo fa ancora una volta in grande stile. Il campione danese della Visma Lease a Bike voleva questo successo nella ventesima e penultima tappa ed appena è scattato ha salutato tutti gli avversari, vincendo tranquillamente in solitaria. Un Giro completamente dominato da parte del danese, che ora punterà al Tour de France, dove lo aspetta il sogno della doppietta e soprattutto la straordinaria sfida con Tadej Pogacar. Un trionfo in questo Giro che permette a Vingegaard di realizzare la Triplice Corona, inserendosi nel lotto di campioni che sono stati capaci di conquistare le tre grandi corse a tappe (Giro, Tour e Vuelta). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Ho voluto godermi ogni istante della salita. Buone risposte in vista del Tour”

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Jonas Vingegaard Blows Up Paris-Nice 2026 With 20km Stage 5 Attack

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