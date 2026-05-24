Jonas Vingegaard | Ho sentito la responsabilità e ho parlato con la giuria Il circuito era pericoloso

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, i quattro corridori in fuga hanno sfidato le aspettative, arrivando a giocarsi la vittoria in volata. Jonas Vingegaard ha dichiarato di aver sentito la responsabilità e di aver parlato con la giuria, sottolineando che il circuito era pericoloso. La corsa è stata caratterizzata da imprevisti e azioni di fuga, con l’attenzione rivolta anche alle condizioni del percorso.

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Una quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 dove è successo di tutto. Sembrava apparecchiato l’arrivo in volata ed invece a giocarsi la vittoria sono stati i quattro straordinari fuggitivi. A trionfare a sorpresa dunque è stato il norvegese Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility), che ha battuto in una volata ristretta gli italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), con al quarto posto l’altro corridore del Team Polti, Mattia Bais. La tappa è stata segnata anche dalla protesta dei corridori, che hanno ritenuto il percorso all’interno di Milano troppo pericoloso. Lo stesso Jonas Vingegaard è andato a parlare più volte con la macchina della giuria ed alla fine è stato deciso di neutralizzare la corsa prima dell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Ho sentito la responsabilità e ho parlato con la giuria. Il circuito era pericoloso”
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Jonas Vingegaard luego de la Crono del Giro de Italia

Video Jonas Vingegaard luego de la Crono del Giro de Italia ??

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