Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, i quattro corridori in fuga hanno sfidato le aspettative, arrivando a giocarsi la vittoria in volata. Jonas Vingegaard ha dichiarato di aver sentito la responsabilità e di aver parlato con la giuria, sottolineando che il circuito era pericoloso. La corsa è stata caratterizzata da imprevisti e azioni di fuga, con l’attenzione rivolta anche alle condizioni del percorso.

Una quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 dove è successo di tutto. Sembrava apparecchiato l’arrivo in volata ed invece a giocarsi la vittoria sono stati i quattro straordinari fuggitivi. A trionfare a sorpresa dunque è stato il norvegese Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility), che ha battuto in una volata ristretta gli italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), con al quarto posto l’altro corridore del Team Polti, Mattia Bais. La tappa è stata segnata anche dalla protesta dei corridori, che hanno ritenuto il percorso all’interno di Milano troppo pericoloso. Lo stesso Jonas Vingegaard è andato a parlare più volte con la macchina della giuria ed alla fine è stato deciso di neutralizzare la corsa prima dell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Ho sentito la responsabilità e ho parlato con la giuria. Il circuito era pericoloso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jonas Vingegaard luego de la Crono del Giro de Italia

Notizie e thread social correlati

“Sul set ho sentito la presenza di Antonello Fassari. Non sono credente, ma l’ho sentito eccome, era vicino a me, è stato molto commovente”: la confessione di Claudio AmendolaClaudio Amendola ha raccontato di aver sentito la presenza di Antonello Fassari sul set, descrivendo un momento molto commovente e affatto credente.

Giovanni Buselli: «Dopo L’amica geniale mi sono sentito disorientato e ho capito che recitare era la mia strada. Ho avuto attacchi di panico e ho imparato a fermarmi e respirare»Dopo aver interpretato Enzo Scanno nella serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, l’attore ha parlato di come, dopo “L’amica geniale”, si sia...

Temi più discussi: Jonas Vingegaard sta facendo il Giro d’Italia a risparmio energetico?; VINGEGAARD Jonas; Giro d’Italia 2026, problemi di salute per Jonas Vingegaard negli ultimi giorni; Oggi la Aosta – Pila: Jonas Vingegaard va a caccia della maglia rosa.

The jerseys after Stage 1?4? - Le Maglie dopo la Tappa 1?4? Jonas Vingegaard (TVL) - @SocialMasaf @visitfvg Altograno @NarvaezJho (UEX) - @ITAtradeagency Jonas Vingegaard (TVL) - @bancamediolanum Afonso Eu x.com

Geraint Thomas: Una parte di me pensa che Jonas Vingegaard non sia al 100% reddit

Jonas Vingegaard: Ho sentito la responsabilità e ho parlato con la giuria. Il circuito era pericolosoUna quindicesima tappa del Giro d'Italia 2026 dove è successo di tutto. Sembrava apparecchiato l'arrivo in volata ed invece a giocarsi la vittoria sono ... oasport.it

Jonas Vingegaard vince e indossa la maglia rosa: Questa è la vittoria che ricorderò di piùJonas Vingegaard si prende il Giro d'Italia 2026. Il campione danese mette il sigillo nell'attesissima quattordicesima tappa da Aosta a Pila, trionfando a ... oasport.it