Jonas Vingegaard sta facendo il Giro d’Italia a risparmio energetico?

Jonas Vingegaard, considerato il principale pretendente alla vittoria finale, sta affrontando il Giro d’Italia con un passo meno deciso rispetto alle aspettative iniziali. Mentre si mantiene tra i leader della classifica generale, il suo rendimento sembra meno dominante rispetto alle prime tappe, senza però perdere terreno rispetto agli avversari. La sua presenza in corsa rimane costante, anche se con una strategia più conservativa rispetto a quanto si attendeva da lui.

Nel 2024 lo sloveno Tadej Pogacar venne per la prima volta al Giro d’Italia. Arrivò da grande favorito, vinse sei tappe, indossò la maglia rosa – che da 95 anni è simbolo del primato in classifica – dalla terza all’ultima tappa. Nella classifica finale staccò il secondo di quasi 10 minuti. Fu un dominio, e fu la premessa che gli permise di vincere nello stesso anno Giro d’Italia e Tour de France, come Marco Pantani nel 1998. Quest’anno al Giro d’Italia è venuto per la prima volta, da grande favorito, il danese Jonas Vingegaard, che negli ultimi anni è stato l’unico vero rivale di Pogacar al Tour de France, l’unico ad averlo battuto in due edizioni della corsa a tappe più importante e competitiva al mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Jonas Vingegaard Is Confusing The Giro d'italia Peloton

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