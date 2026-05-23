Jonas Vingegaard ha staccato tutti al Giro d’Italia

Un ciclista ha conquistato la prima tappa del Giro d’Italia con arrivo sulle Alpi, vincendo anche la maglia rosa. Durante la frazione, ha staccato tutti i rivali, aumentando il vantaggio in classifica generale. La corsa si è svolta senza incidenti rilevanti, e il vincitore ha attraversato il traguardo con un vantaggio significativo sugli avversari. La vittoria segna un inizio di stagione positivo per il corridore, che ha mostrato grande forza e determinazione sulla salita.

Ha vinto la prima tappa con arrivo sulle Alpi, prendendosi la maglia rosa e confermando di essere il grande favorito per la vittoria finale Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, che andava da Aosta a Pila ed era la prima di quest’anno a corrersi sulle Alpi. Con questa vittoria ha superato Afonso Eulalio al primo posto della classifica generale, e da domani indosserà quindi la maglia rosa, simbolo del primato. Vingegaard ha controllato l’andamento della tappa senza troppi problemi, anche grazie all’ottimo lavoro della sua squadra, la Visma-Lease a Bike, e in particolare del suo compagno Davide Piganzoli, l’ultimo a restare con lui sull’ultima salita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Jonas Vingegaard lunches his first attack at the Giro dItalia!

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