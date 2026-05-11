Jonathan Coachman ha commentato negativamente l’ultima storyline della WWE che coinvolge Danhausen, definendola una perdita di tempo e una stupidaggine. La discussione è avvenuta in seguito all’evento Backlash 2026, durante il quale Coachman ha espresso il suo giudizio sull’interpretazione del wrestler. La sua opinione si è concentrata sull’efficacia narrativa dell’angle e sulla percezione generale del personaggio nel contesto dello show.

Jonathan Coachman non risparmia critiche riguardo all’ultima storyline della WWE su Danhausen dopo Backlash 2026. Durante il PLE, Danhausen ha fatto coppia con il misterioso partner Minihausen per sconfiggere The Miz e Kit Wilson in un incontro che è diventato subito uno dei momenti più chiacchierati della serata. Sebbene una parte del pubblico abbia apprezzato l’elemento comico, non tutti gli spettatori ne sono rimasti colpiti. Coachman è intervenuto su X dopo lo show e ha criticato aspramente il segmento, definendolo imbarazzante e mettendo in discussione la decisione della WWE di andare in quella direzione, quando i fan avevano passato giorni a speculare su chi sarebbe stato il partner misterioso di Danhausen: “Ok, dovete smetterla di tormentarmi con questo ridicolo esperimento di Danhausen.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jonathan Coachman su Danhausen: “È una totale perdita di tempo, una vera e propria stupidaggine”

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