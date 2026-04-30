Jim Ross su Aleister Black | Lo rivorrei in AEW ma deve imparare ad essere meno critico

Lo scorso venerdì, il wrestler Aleister Black ha lasciato la WWE, sorprendendo molti data la sua presenza regolare in televisione e i recenti scontri con altri wrestler di rilievo. Jim Ross, noto commentatore, ha espresso il desiderio di rivederlo in AEW, sottolineando però la necessità per Black di cambiare atteggiamento, in particolare riguardo alle critiche che rivolge. La sua partenza ha suscitato varie reazioni nel mondo del wrestling.

L’uscita di Aleister Black dalla WWE dello scorso venerdì ha colto molti di sorpresa, considerando che il wrestler era regolarmente impiegato in televisione e reduce da feud con Damian Priest e Randy Orton. Black era tornato “a vestire la maglia” dell’azienda nel 2025, dopo l’esperienza alla AEW iniziata nel 2021. Insieme a lui, tra i licenziamenti dello stesso giorno, figura anche la moglie Zelina Vega. A commentare la vicenda è stato Jim Ross, che durante l’ultima puntata del podcast Grilling JR ha condiviso il proprio punto di vista sul futuro del wrestler olandese. I consigli di Jim Ross ad Aleister Black. Interpellato su quale consiglio darebbe a Black in questa fase, Ross ha indicato la pausa come strada principale, senza nascondere la propria stima per l’atleta: “Se dovessi consigliarlo, gli direi di prendersi un po’ di tempo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jim Ross su Aleister Black: “Lo rivorrei in AEW ma deve imparare ad essere meno critico” Notizie correlate AEW: Aleister Black, ritorno improbabile? Reazioni negative dietro le quinteDopo il licenziamento dalla WWE, l’eventuale rientro dell’ex NXT Champion nella compagnia di Tony Khan trova un’accoglienza tutt’altro che calorosa... AEW: Shawn Dean chiude le porte al ritorno di Aleister BlackUn nome interno alla AEW sta già spegnendo sul nascere l’idea di un possibile ritorno di Aleister Black nella compagnia dopo il suo licenziamento...