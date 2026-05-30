Jessica Alba tiene le distanze dall' ex marito Cash Warren al diploma della figlia Honor
Jessica Alba ha evitato di incontrare l'ex marito al diploma della figlia, Honor. La 45enne si è recentemente riavvicinata a Danny Ramirez, ma i rapporti con l'ex marito risultano ancora difficili. Alba non è stata presente alla cerimonia, mentre l'ex marito ha partecipato senza di lei. La relazione tra i due genitori rimane caratterizzata da tensioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi.
È passato un anno e mezzo da quando Jessica Alba ha annunciato la separazione da Cash Warren dopo 16 anni di matrimonio, ma sembra proprio che il tempo trascorso fino a questo momento non si ancora servito a far tornare la serenità tra i due ex coniugi. Jessica e Cash hanno partecipato insieme alla cerimonia di diploma della figlia Honor, ma per tutto il tempo hanno mantenuto le distanze e non si sono rivolti la parola. L'attrice e imprenditrice, da quasi un anno legata al collega Danny Ramirez, ha ritrovato il padre dei suoi tre figli giovedì pomeriggio a Los Angeles, in occasione della cerimonia di consegna del diploma della figlia Honor, 18 anni il prossimo 7 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jessica Alba and daughter Haven Garner Warren @ Milan Fashion Week 25 february 2026 show Fendi
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