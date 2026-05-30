Jessica Alba ha evitato di incontrare l'ex marito al diploma della figlia, Honor. La 45enne si è recentemente riavvicinata a Danny Ramirez, ma i rapporti con l'ex marito risultano ancora difficili. Alba non è stata presente alla cerimonia, mentre l'ex marito ha partecipato senza di lei. La relazione tra i due genitori rimane caratterizzata da tensioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi.

È passato un anno e mezzo da quando Jessica Alba ha annunciato la separazione da Cash Warren dopo 16 anni di matrimonio, ma sembra proprio che il tempo trascorso fino a questo momento non si ancora servito a far tornare la serenità tra i due ex coniugi. Jessica e Cash hanno partecipato insieme alla cerimonia di diploma della figlia Honor, ma per tutto il tempo hanno mantenuto le distanze e non si sono rivolti la parola. L'attrice e imprenditrice, da quasi un anno legata al collega Danny Ramirez, ha ritrovato il padre dei suoi tre figli giovedì pomeriggio a Los Angeles, in occasione della cerimonia di consegna del diploma della figlia Honor, 18 anni il prossimo 7 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jessica Alba tiene le distanze dall'ex marito Cash Warren al diploma della figlia Honor

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Jessica Alba and daughter Haven Garner Warren @ Milan Fashion Week 25 february 2026 show Fendi

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