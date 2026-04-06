A Roseto Valfortore cantieri attivi dall’alba domani le prove di carico | Uniti per uscire dall’emergenza

A Roseto Valfortore i lavori sono iniziati all’alba a causa dell’isolamento provocato dalla frana sulla Provinciale 130. Sono attivi diversi cantieri che stanno intervenendo per riparare i danni alla strada. Le autorità hanno programmato le prime prove di carico già per domani, mentre le squadre continuano a operare per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

Il sindaco Lucilla Parisi, segue da vicino l’evolversi degli interventi: “Stiamo vivendo giorni difficili, ma la macchina dei soccorsi sta dimostrando una straordinaria efficienza" A Roseto Valfortore, isolata dalla frana sulla Provinciale 130, si lavora alacremente, con cantieri attivi dall’alba e prime prove di carico previste già per domani. All'alba di oggi, lunedì 6 aprile 2026, i mezzi dell’Esercito sono al lavoro sul tratto interessato dalla frana. Gli interventi concentrati sulla Provinciale 129 Roseto - Biccari, voltano ad un’azione strategica: sbancare la parte opposta al fronte franoso per recuperare spazio utile. In queste ore è stata infatti ripulita l’area e riportata alla luce la cunetta originale, passaggio fondamentale per la successiva fase operativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Genio Militare salva Roseto: nuova strada per uscire dall’isolamentoUn cedimento del terreno ha interrotto la connessione stradale tra Alberona e Roseto Valfortore, isolando completamente il comune dei Monti Dauni a... Roseto Valfortore isolata: cede la SP 129, emergenza viariaLa provincia di Foggia affronta una nuova e grave crisi infrastrutturale che minaccia l’isolamento totale di Roseto Valfortore. Temi più discussi: Roseto Valfortore, cantieri pronti per ripristino viabilità; Settimane per costruire una nuova strada per Roseto Valfortore; Maltempo Puglia, la situazione nel Foggiano: individuata soluzione per togliere Roseto Valfortore dall’isolamento; Maltempo, resta chiusa la statale 16 nel Foggiano dopo le piogge della notte. A Palo del Colle verso la riapertura della 96. ROSETO VALFORTORE BICCARI Cede un tratto della SP 129 tra Roseto Valfortore e Biccari: paese isolato dopo il maltempoFOGGIA – Continua l’emergenza nei Monti Dauni, dove la situazione della viabilità si fa sempre più critica. Nella tarda serata di ieri ha ceduto un ulteriore tratto della strada provinciale 129, che ... statoquotidiano.it A Roseto Valfortore crolla un pezzo di un'altra strada provincialeDopo il maltempo splende il sole, ma la paura di un lungo periodo di isolamento disorienta i cittadini di Roseto Valfortore. C'è stato un nuovo cedimento sulla strada provinciale 129 che collega il co ... rainews.it FOGGIA | Roseto Valfortore, dramma nel dramma: frana anche la provinciale 129 facebook Maltempo, nuovo cedimento sulla strada per Roseto Valfortore: il comune nel Foggiano ancora più isolato x.com