Sul palco si esibiranno brani di musica anni ’60 e ’70, con jazz allegro e coinvolgente, accompagnati da sketch divertenti in dialetto milanese. Lo spettacolo combina momenti musicali e teatrali, portando in scena un mix di canzoni e comicità tradizionale. La serata prevede l’esecuzione di pezzi dal vivo e recitazioni che rivisitano la cultura locale, creando un’atmosfera vivace e autentica.

Canzoni anni ‘60 e ‘70, jazz allegro e trascinante e sketch esilaranti in dialetto milanese, in un mix che fa incontrare musica, teatro e tradizione. Una serata in cui le storie prenderanno voce e la lingua dialettale racconterà emozioni e radici, tra scene divertenti, momenti toccanti e melodie che richiamano ricordi. Un’occasione per sorridere, cantare e pensare. Tutto questo sarà lo spettacolo dal titolo “Musica e Teatro“, che verrà portato in scena domani alle 16.30 sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono. Protagonisti della rappresentazione saranno gli attori della compagnia teatrale I Semper Alegher di Parabiago e i musicisti del complesso Variabili in Jazz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Jazz, sketch e dialetto milanese. Sul palco sarà ’Musica e Teatro’

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