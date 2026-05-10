Rock e teatro a Carrara | i miti della musica prendono vita sul palco
A Carrara si mescolano musica e teatro con uno spettacolo che porta in scena i miti del rock. L’evento propone la trasposizione di un libro di racconti in una performance dal vivo, arricchita dall’intervento di musicisti che interpretano le storie di artisti iconici del genere. Sul palco si alternano musicisti e attori, creando un collegamento tra i personaggi narrati e le note che li accompagnano.
? Punti chiave Come si trasforma un libro di racconti in uno spettacolo rock?. Chi sono i musicisti che daranno voce ai miti del rock?. Come è possibile partecipare gratuitamente a questo evento teatrale?. Cosa accadrà alla rassegna se questo esperimento culturale avrà successo?.? In Breve Evento venerdì 15 maggio ore 21 al Teatro degli Animosi di Carrara.. Prefazione di Marino Severini e supporto di Finaz dei Bandabordò e Not Moving.. Ingresso gratuito con prenotazione telefonica al numero 349 3721597 o via email.. Volume raccoglie quattordici racconti pubblicati dalla Società Editrice Apuana.. Venerdì 15 maggio alle ore 21, il Teatro degli Animosi di Carrara ospiterà la presentazione del volume Scala Richards vol.🔗 Leggi su Ameve.eu
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