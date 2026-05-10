Rock e teatro a Carrara | i miti della musica prendono vita sul palco

A Carrara si mescolano musica e teatro con uno spettacolo che porta in scena i miti del rock. L’evento propone la trasposizione di un libro di racconti in una performance dal vivo, arricchita dall’intervento di musicisti che interpretano le storie di artisti iconici del genere. Sul palco si alternano musicisti e attori, creando un collegamento tra i personaggi narrati e le note che li accompagnano.

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