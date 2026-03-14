Stasera alle 21 si conclude la stagione teatrale all’Auditorium Pina Renzi di Morciano con il concerto del duo jazz formato da Paolo Jannacci al pianoforte e Daniele Moretto alla tromba. L’evento vedrà i due artisti esibirsi sul palco, portando in scena musica e teatro in un’unica performance. La serata rappresenta il finale di un ciclo di appuntamenti organizzati dall’auditorium.

Gran finale stasera alle 21 per la stagione teatrale dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano. A chiudere in bellezza sarà il concerto Paolo Jannacci duo jazz che avrà come protagonista Jannacci al pianoforte, assieme a Daniele Moretto alla tromba. Vasto il repertorio che spazia dai capolavori della musica internazionale e della tradizione jazz e brasiliana a composizioni originali di Paolo come Allegra e Chiara’s Tune. Non mancherà l’omaggio al padre Enzo Jannacci, attraverso l’interpretazione degli ormai suoi classici brani. "Nella bellissima Morciano proporremo una serata di parole e di tanta musica, perché suoneremo almeno cinquesei brani strumentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jannacci, duo jazz con Moretto: "Musica e teatro, sempre sul palco"

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