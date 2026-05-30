Javi Guerra | Voglio restare al Valencia

Javi Guerra ha dichiarato di voler rimanere al Valencia. La stagione della squadra si stava per concludere con un cambiamento importante, secondo quanto riferito da Marca. La notizia riguarda la volontà del giocatore di continuare nel club e le possibili evoluzioni della squadra in vista della prossima stagione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle trattative o sugli eventuali accordi in corso.

2026-05-30 16:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: La stagione del Valencia stava per cedere una svolta di 180 gradi. I ragazzi di Carlos Corberan sono rimasti a porte di una classificazione storica verso l’Europa. Alcuni hanno appena finito la stagione Alcuni dei suoi giocatori chiariscono il loro futuro. Uno di loro è stato Javi Guerra recentemente convocato per l’ gruppo di supporto della Nazionale Spagnola che ha confermato che “vuole restare al Valencia”. “Ho un contratto. Ho rinnovato l’anno scorso e È chiaro che voglio restare qui “, ha dichiarato il centrocampista parlando del suo futuro al Valencia in un’intervista a COPE. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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