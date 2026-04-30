Non solo Goretzka | il Milan punta di nuovo Javi Guerra La situazione col Valencia

Da pianetamilan.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo durante la prossima sessione di calciomercato. Oltre al nome di Goretzka, si torna a parlare di Javi Guerra, centrocampista del Valencia. La società rossonera ha mostrato interesse per il giocatore spagnolo, mentre le trattative con il club valenciano sono in corso. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le conversazioni tra le parti continuano.

Il Milan continua l'assalto a Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco che potrebbe arrivare a parametro zero per giocare da mezzala destra del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Visti i possibili movimenti a centrocampo (Fofana e Loftus-Cheek potrebbero essere ceduti), il Diavolo potrebbe pensare ad altri colpi per il reparto oltre al possibile arrivo del tedesco: 'La Gazzetta dello Sport' fa il nome di Javi Guerra, un vecchio pallino del Milan. Il centrocampista è stato cercato anche la scorsa estate, prima di chiudere all'ultimo giorno disponibile per Adrien Rabiot dal Marsiglia. Il classe 2003 ha rinnovato fino al 2029 con il Valencia, ma i rossoneri potrebbero tornare alla carica per rinforzare il proprio reparto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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