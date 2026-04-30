Non solo Goretzka | il Milan punta di nuovo Javi Guerra La situazione col Valencia

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo durante la prossima sessione di calciomercato. Oltre al nome di Goretzka, si torna a parlare di Javi Guerra, centrocampista del Valencia. La società rossonera ha mostrato interesse per il giocatore spagnolo, mentre le trattative con il club valenciano sono in corso. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le conversazioni tra le parti continuano.

Il Milan continua l'assalto a Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco che potrebbe arrivare a parametro zero per giocare da mezzala destra del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Visti i possibili movimenti a centrocampo (Fofana e Loftus-Cheek potrebbero essere ceduti), il Diavolo potrebbe pensare ad altri colpi per il reparto oltre al possibile arrivo del tedesco: 'La Gazzetta dello Sport' fa il nome di Javi Guerra, un vecchio pallino del Milan. Il centrocampista è stato cercato anche la scorsa estate, prima di chiudere all'ultimo giorno disponibile per Adrien Rabiot dal Marsiglia. Il classe 2003 ha rinnovato fino al 2029 con il Valencia, ma i rossoneri potrebbero tornare alla carica per rinforzare il proprio reparto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Non solo Goretzka: il Milan punta di nuovo Javi Guerra. La situazione col Valencia Notizie correlate Javi Guerra ‘festeggia’ i suoi primi tre anni al Valencia: 121 partite tra alternanze2026-04-16 15:40:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! La cosa su Javi Guerra a Valencia Potevo vale la pena scrivere un libro per i diversi... Leggi anche: Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: la situazione Panoramica sull’argomento Si parla di: La Gazzetta in apertura: Non solo Goretzka. Ora il Milan ripensa a Guerra; Inzaghi parla, l’Inter aspetta Nico Paz: mercato e polemiche sulle prime pagine. La Gazzetta in apertura: Non solo Goretzka. Ora il Milan ripensa a GuerraL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: Non solo Goretzka. Ora il Milan ripensa a Guerra. Da tempo il club di via Aldo ... milannews.it