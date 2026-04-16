Javi Guerra ‘festeggia’ i suoi primi tre anni al Valencia | 121 partite tra alternanze

Javi Guerra ha raggiunto i tre anni con il Valencia, durante i quali ha disputato 121 partite tra periodi di alternanza e continuità. In questo tempo, il giocatore ha attraversato diverse fasi, contribuendo alle dinamiche della squadra in modo costante. La sua presenza è stata significativa nel corso di questa esperienza, che si è svolta in un arco temporale breve ma intenso per il suo percorso professionale.

2026-04-16 15:40:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! La cosa su J avi Guerra a Valencia Potevo vale la pena scrivere un libro per i diversi capitoli che ha vissuto in soli tre anni. La sua storia di alti e bassi, di amori e crepacuori di allenatori, di cambiamenti di situazione, di opinioni, di fiducia o sfiducia serve bene. È come se fosse un disco semaforico che cambia continuamente. Il fatto è questo Questo giovedì, 16 aprile, il centrocampista valenciano festeggia il suo terzo anniversario dalla sua presenza in prima squadra e lo fa in un momento segnato da instabilità. All’improvviso c’è, all’improvviso non c’è. Perché il centrocampista del Gilet Non è proprio il riferimento che ci si aspettava nella squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate La Farmacia Mancino festeggia i suoi primi 100 anni, un secolo di storia al servizio del quartiere NoceLa Farmacia Mancino di piazza Principe di Camporeale festeggia un traguardo storico: cento anni di attività ininterrotta sotto la guida della stessa... Barberino Outlet festeggia i suoi primi 20 anniÈ una delle principali destinazioni dedicate allo shopping in Toscana e motore economico per l’intero territorio del Mugello: Barberino Outlet...