jakovljevic ora si fa sul serio voglio una virtus dura e compatta con venezia bisogna essere pronti

Jakovljevic ha dichiarato di voler rendere la squadra più dura e compatta, sottolineando l'importanza di essere pronti contro Venezia. Ha espresso la volontà di far valere il peso del blasone, della tradizione e del fattore campo, mantenendo comunque rispetto per gli avversari. La sua determinazione si concentra su un approccio più deciso e compatto, cercando di rafforzare l’unità della squadra in vista delle prossime sfide.

Convinto, deciso a far valere il peso del blasone, della tradizione e del fattore campo a proprio favore, ma sempre con il massimo rispetto verso gli avversari. Nenad Jakovljevic presenta con grande attenzione la serie di semifinale che parte questa sera alle 20 dalla Virtus Arena tra la sua Olidata e l’ Umana Reyer Venezia. Coach, che serie vi attendete? "Ci ricordiamo bene quanta fatica abbiamo fatto l’anno scorso e anche quest’anno con Venezia. La Reyer è un avversario veramente tosto, una delle migliori squadre del campionato soprattutto per aggressività difensiva e fisicità". La Virtus ha vinto a Venezia, ma Reyer che ha fatto lo stesso a Bologna, l’unica insieme a Trento e Cremona a riuscirci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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