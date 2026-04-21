L'acquisto di Jakovljevic ha portato alla Virtus un tre punti decisivo, mentre la squadra si prepara a coinvolgere i giocatori più esperti per la prossima stagione. Dopo un avvio complicato, caratterizzato da cinque sconfitte consecutive e una serie che si era allungata a otto, il team ora cerca di migliorare le prestazioni e mantenere il titolo di campione in carica. La squadra si sta preparando per affrontare le sfide future con rinnovato impegno.

Un inizio di avventura difficile, con 5 sconfitte consecutive che avevano allungato a 8 la serie nera della squadra, poi l’inversione di rotta e le tre importanti vittorie, per il morale e la classifica, con Cantù e Tortona in campionato, inframmezzate dal successo comunque sempre di prestigio in Eurolega col Maccabi Tel Aviv. La nuova Virtus di Nenad Jakovljevic ha iniziato a carburare proprio quando si sta entrando nel momento più importante della stagione. Siamo a tre giornate dal termine della regular season, con un primato in classifica da difendere, da Brescia con la quale i bianconeri condividono - ma col vantaggio dello scontro diretto - la testa della graduatoria, ma anche da Milano e Venezia che seguono a -4 dalla coppia regina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jakovljevic si è preso la Virtus con un tris. E ora ritrova i big per difendere lo scudetto

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Edwards e i suoi fratelli regalano a Jakovljevic la sua prima vittoria; Virtus, terzo successo di fila per Jakovljevic. Ma mette in guardia i suoi sui finali di gara; Jakovljevic si è preso la Virtus con un tris. E ora ritrova i big per difendere lo scudetto; Akele, Le cose stanno cambiando, la squadra si è compattata ed ha reagito.

Jakovljevic si è preso la Virtus con un tris. E ora ritrova i big per difendere lo scudettoUn inizio di avventura difficile, con 5 sconfitte consecutive che avevano allungato a 8 la serie nera della squadra, poi l’inversione di rotta e le tre importanti vittorie, per il morale e la ... sport.quotidiano.net

Jakovljevic took over Virtus with a hat trick. And now he's reuniting with the big names to defend the Scudetto.Un inizio di avventura difficile, con 5 sconfitte consecutive che avevano allungato a 8 la serie nera della squadra, poi l’inversione di rotta e le tre importanti vittorie, per il morale e la ... sport.quotidiano.net

Virtus, terzo successo di fila per Jakovljevic. Ma mette in guardia i suoi sui finali di gara x.com

Coach Nenad Jakovljevic: “Per noi quella di stasera è stata una partita molto difficile perché abbiamo affrontato una squadra veramente forte: con gerarchie chiare, allenata molto bene e tanti punti nelle mani soprattutto quando gioca in casa. Quindi va det - facebook.com facebook