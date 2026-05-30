Jacuzzi | 70 anni di innovazione dall’amore per un figlio al wellness

La pompa J-300, inventata per alleviare i problemi di artrite di un bambino, ha portato alla creazione di idromassaggiatori e spa. Questa innovazione ha trasformato il settore del benessere, portando l’azienda a 70 anni di attività. La storia nasce da un gesto personale, che ha dato origine a un prodotto rivoluzionario. La pompa ha contribuito a sviluppare il concetto di relax e cura attraverso il movimento dell’acqua.

? Domande chiave Come ha fatto un rimedio per l'artrite a rivoluzionare il relax?. Chi ha inventato la pompa J-300 per curare suo figlio?. Cosa ha trasformato una necessità medica in uno standard di lusso?. Perché l'idroterapia è passata dalla medicina al benessere quotidiano?.? In Breve Candido Jacuzzi sviluppò la pompa J-300 per curare l'artrite di Ken negli anni '50.. L'innovazione tecnologica ha trasformato la terapia medica in un mercato globale del wellness.. Il marchio celebra il settantesimo anniversimo nel 2026 con soluzioni di design avanzate.. L'idroterapia moderna integra oggi sistemi di filtrazione e riscaldamento per il benessere quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Quel che non sapevi sulla Jacuzzi: nato per salvare un bambino

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