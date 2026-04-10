La casa editrice FrancoAngeli, con sede a Milano, festeggia i suoi 70 anni di attività nel settore dell’editoria. Fondata sette decenni fa, si è concentrata su pubblicazioni legate a management e innovazione. Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi volumi e riviste, diventando un punto di riferimento nel panorama editoriale italiano. La sua lunga storia si intreccia con l’evoluzione del mondo accademico e professionale nel nostro Paese.

La casa editrice FrancoAngeli, pilastro della produzione editoriale con sede a Milano, raggiunge il traguardo dei 70 anni di attività. Fondata ufficialmente il 17 maggio 1956, la realtà milanese celebra un percorso lungo sette decenni che ha il suo fondatore, Franco Angeli, ricevere nel 1972 l’Ambrogino d’Oro e ottenere, dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2007, l’inserimento nel Famedio del Cimitero Monumentale. L’evoluzione di un catalogo tra management e scienze umane. Il patrimonio documentale accumulato dalla casa editrice riflette una capacità costante di intercettare le necessità evolutive della società. Attualmente, il catalogo conta circa 30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FrancoAngeli: 70 anni di sapere tra management e innovazione

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Estratto da "Un figlio hikikomori. Come affrontare il ritiro sociale degli adolescenti", edito da FrancoAngeli Psicologia e acquistabile sia online che in libreria. - facebook.com facebook