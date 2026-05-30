IYO evade da Milano e va in Costa Smeralda

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ristorante giapponese stellato IYO lascia Milano per la prima volta e apre a Poltu Quatu, in Gallura, nella Costa Smeralda. È il primo spostamento del concept, che fa parte di un gruppo leader della cucina orientale in Italia. La nuova apertura si trova in una località turistica nota, e rappresenta un’espansione geografica del ristorante. Nessun dettaglio su date o altri aspetti logistici è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Esce da Milano per la prima volta il concept di IYO, l’unico ristorante giapponese stellato d’Italia e capofila di un gruppo che è un benchmark assoluto della cucina orientale in Italia e lo fa sbarcando a Poltu Quatu, località in Gallura, nel cuore della Costa Smeralda. Il nuovo ristorante (IYO Poltu Quati) apre nel mese di giugno e si propone non come un pop-up restaurant, ma come un solido locale stagionale che non replica pedissequamente il modello milanese, ma si adatta al diverso contesto cercando una nuova espressione dell’identità del gruppo: curata e riconoscibile e come sempre attenta alla qualità e al servizio, ma con un ritmo più leggero, conviviale e dinamico, pensato per l’estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

iyo evade da milano e va in costa smeralda
© Ilgiornale.it - IYO evade da Milano e va in Costa Smeralda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Carnissage arriva in Costa SmeraldaCarnissage apre una nuova sede in Costa Smeralda, dopo aver già riscosso successo a Milano.

Sardegna: Alghero sfida la Costa Smeralda, ecco i nuovi prezziA marzo 2026, il prezzo medio al metro quadrato in alcune zone di Alghero ha raggiunto i 2.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web