Il ristorante giapponese stellato IYO lascia Milano per la prima volta e apre a Poltu Quatu, in Gallura, nella Costa Smeralda. È il primo spostamento del concept, che fa parte di un gruppo leader della cucina orientale in Italia. La nuova apertura si trova in una località turistica nota, e rappresenta un’espansione geografica del ristorante. Nessun dettaglio su date o altri aspetti logistici è stato comunicato.

Esce da Milano per la prima volta il concept di IYO, l’unico ristorante giapponese stellato d’Italia e capofila di un gruppo che è un benchmark assoluto della cucina orientale in Italia e lo fa sbarcando a Poltu Quatu, località in Gallura, nel cuore della Costa Smeralda. Il nuovo ristorante (IYO Poltu Quati) apre nel mese di giugno e si propone non come un pop-up restaurant, ma come un solido locale stagionale che non replica pedissequamente il modello milanese, ma si adatta al diverso contesto cercando una nuova espressione dell’identità del gruppo: curata e riconoscibile e come sempre attenta alla qualità e al servizio, ma con un ritmo più leggero, conviviale e dinamico, pensato per l’estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - IYO evade da Milano e va in Costa Smeralda

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