Carnissage arriva in Costa Smeralda

Carnissage apre una nuova sede in Costa Smeralda, dopo aver già riscosso successo a Milano. La nuova apertura si trova in una località turistica nota e frequentata durante la stagione estiva. La società ha comunicato ufficialmente l’avvio delle attività in questa zona, con un investimento volto a rafforzare la presenza sul territorio. L’apertura è stata annunciata attraverso un comunicato stampa e prevede l’inizio delle operazioni nelle prossime settimane.

Il ristorante, che aprirà le sue porte a giugno, amplierà la sua offerta. Insieme ai piatti signature di Carnissage, farà il suo debutto un nuovo menu estivo, data da una selezione mare con crudi di pesce, primi piatti di ispirazione mediterranea, crostacei e frutti di mare lavorati alla Josper a carbone. Entra in carta anche il maialino sardo croccante, reinterpretato in stile Carnissage. Il progetto, infatti, mantiene una forte identità legata alla carne, ma evolvendosi per inserirsi coerentemente, anche dal punto di vista del menu, nel contesto marino. Ma non solo. Oltre a deliziare il palato, Carnissage di Poltu Quatu ambisce a diventare anche un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda l'intrattenimento con una programmazione musicale continuativa per tutto il mese di agosto.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carnissage arriva in Costa Smeralda Notizie correlate Epstein in Costa Smeralda, quei contatti con BriatoreEpstein e Briatore: Nuovi Riscontri su una Frequentazione Sarda Documenti del Dipartimento di Giustizia americano rivelano possibili contatti tra il... Leggi anche: Sardegna: Alghero sfida la Costa Smeralda, ecco i nuovi prezzi Contenuti e approfondimenti Carnissage arriva in Costa SmeraldaDopo il successo della prima apertura nel cuore di Milano, Carnissage inaugura il suo secondo ristorante nel suggestivo Porto di Poltu Quatu, con una suggestiva location sul mare, che porta la firma ... vanityfair.it Rally Costa Smeralda Storico, 121 equipaggi al viaIl Rally Costa Smeralda Storico 2026 porta in Sardegna CIRAS e FIA Historic con 121 equipaggi e Jari-Matti Latvala al via. Il Rally Costa Smeralda ... affaritaliani.it