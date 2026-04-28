A marzo 2026, il prezzo medio al metro quadrato in alcune zone di Alghero ha raggiunto i 2.825 euro, superando così quello delle aree più rinomate della Costa Smeralda. Questa variazione segna un cambiamento nel mercato immobiliare locale, con Alghero che si posiziona come una delle località più costose dell’isola. I dati sono stati diffusi in un rapporto aggiornato sulle tendenze del settore.

? Cosa sapere Alghero raggiunge 2.825 euro al metro quadro superando la Costa Smeralda a marzo 2026.. Il mercato immobiliare sardo mostra una nuova distribuzione dei prezzi tra centri storici e costieri.. I valori immobiliari in Sardegna subiscono una trasformazione radicale con Alghero che si impone come la località più costosa dell’isola a marzo 2026, superando i tradizionali centri del lusso. Le ultime analisi di mercato relative al mese di marzo 2026 evidenziano uno spostamento degli equilibri economici nel settore delle proprietà. Mentre l’immaginario comune identifica storicamente la Costa Smeralda come il fulcro dell’esclusività, i dati attuali mostrano una nuova gerarchia dei prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: Alghero sfida la Costa Smeralda, ecco i nuovi prezzi

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