Il Senato sta valutando una proposta per abbassare l’IVA sugli assorbenti dal 22% al 5%. La misura potrebbe far risparmiare circa 20 euro all’anno a una donna. La differenza di entrate per lo Stato, stimata in 41 milioni di euro, resta da coprire. La proposta mira a ridurre il costo dei prodotti sanitari femminili, ma non sono stati ancora definiti i metodi per compensare la perdita di entrate fiscali.

? Domande chiave Quanto risparmierebbe concretamente una donna grazie alla nuova aliquota al 5%?. Come può lo Stato coprire i 41 milioni di euro mancanti?. Perché questi prodotti non sono ancora considerati beni di prima necessità?. Quando la proposta entrerà ufficialmente nella prossima legge di Bilancio?.? In Breve Proposta sostenuta da Craxi per allineare l'Italia agli standard europei sull'igiene femminile.. Spesa media stimata tra 10mila e 14mila assorbenti per donna nell'arco della vita.. Riduzione dell'aliquota comporterebbe un calo del gettito fiscale di 41,7 milioni di euro.. Possibile inserimento della misura nella prossima legge di Bilancio per garantire stabilità strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IVA al 5% per gli assorbenti: la proposta al Senato contro la tassa

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