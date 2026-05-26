Il Napoli ha già individuato il successore di Conte come primo obiettivo di mercato. La squadra sta attraversando un periodo di cambiamenti nelle scelte per la guida tecnica, con molte voci e smentite sui nomi coinvolti. La situazione si evolve continuamente, con aggiornamenti che modificano le possibilità e le preferenze del club.

Il valzer delle panchine in casa Napoli sta diventando sempre più avvincente: nomi inediti, piste smentite e retroscena che cambiano il quadro di ora in ora. A fare chiarezza, almeno parzialmente, ci ha pensato Alfredo Pedullà, che ha specificato che il vero obiettivo di De Laurentiis era un altro: Roberto De Zerbi. Altro che Allegri: ADL sognava De Zerbi. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, Allegri non era affatto la prima scelta per la panchina del Napoli: il primo nome che il club partenopeo avrebbe seguito e contattato era Roberto De Zerbi. Un tentativo che però non ha prodotto nulla di concreto, perché De Zerbi aveva già detto sì al Tottenham. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli aveva già scelto il dopo-Conte: il nome del vero piano A di De Laurentiis

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ADDIO CONTE! IL NAPOLI HA GIÀ IL SOSTITUTO: TIFOSI SENZA PAROLE

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