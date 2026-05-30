Il presidente della Repubblica ha conferito un'onorificenza al merito a tre sub finlandesi, in seguito al loro intervento durante un incidente alle Maldive in cui sono morti alcuni italiani. La decisione è stata presa per riconoscere il loro gesto considerato eroico.

Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza al Merito ai tre sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani morti alle Maldive. Il presidente ha preso la decisione motu proprio e ha deciso di riconoscere l’impegno di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che hanno rischiato la propria vita per riportare a terra i corpi dei 5 sommozzatori italiani morti nella grotta degli Squali il 14 maggio. L’intervento dei sub finlandesi alle Maldive Il recupero dei corpi degli italiani nella grotta Oggi i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal L’intervento dei sub finlandesi alle Maldive Sfidando il divieto delle autorità locali, i tre sub finlandesi, inviati da Dan Europe, si sono immersi nella grotta e hanno recuperato i corpi degli italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani morti alle Maldive, Sergio Mattarella conferisce l’onorificenza al merito ai tre sub finlandesi

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MERGULHADORES ITALIANOS MORTOS NAS MALDIVAS

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