Gli italiani ottengono un bilancio in chiaroscuro: mentre Ciccone e Piganzoli ricevono applausi, Milan e Pellizzari sono giudicati deludenti. Le prestazioni di Ballerini, Ganna e Bettiol vengono valutate positivamente.

In attesa dell'ultima passerella di Roma, dove l'Italia spera di festeggiare una vittoria di Jonathan Milan, è già tempo di tracciare un primo bilancio del Giro d'Italia in chiave azzurra. Un bilancio complessivamente positivo, impreziosito da tre successi di tappa e dalla conquista della maglia azzurra di miglior scalatore, ma accompagnato anche da alcune delusioni e occasioni mancate. Le vittorie italiane portano le firme di Davide Ballerini, Filippo Ganna e Alberto Bettiol. A queste si aggiunge la soddisfazione di vedere Giulio Ciccone protagonista assoluto sulle montagne. L'abruzzese, già vincitore della classifica degli scalatori nel 2019, ha infatti conquistato matematicamente la maglia azzurra e dovrà soltanto completare l'ultima tappa per ufficializzare il successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italiani, bilancio in chiaroscuro: applausi a Ciccone e Piganzoli. Milan e Pellizzari, che delusione

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