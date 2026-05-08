Il sogno di una sfida Pellizzari contro Vingegaard Milan per le volate e Ciccone per le salite | il Giro degli italiani

Il Giro d’Italia si svolge quest’anno partendo da Nessebar in Bulgaria e concludendosi a Roma, coprendo 3.469 chilometri divisi in 21 tappe. La corsa attraversa paesaggi diversi, includendo salite come il Blockhaus e il Passo Giau, e vede protagonisti alcuni dei migliori ciclisti italiani e internazionali. Tra gli obiettivi ci sono sfide tra i favoriti per le volate e le salite, con attese di battaglie tra ciclisti di punta.

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Da Nessebar in Bulgaria a Roma. Dal Blockhaus al Passo Giau. Totale: 3.469 chilometri e 49.150 metri di dislivello divisi in 21 tappe. Un lungo percorso dove risuona in sottofondo una domanda: la Tripla Corona di Jonas Vingegaard o l’affermazione definitiva di Giulio Pellizzari? È l’ edizione 109 del Giro d’Italia, in programma da oggi al 31 maggio. Il danese – vincitore di due Tour de France nel 2022 e 2023 – si presenta ai nastri di partenza con i gradi dell’uomo da battere. La guida rapida: calendario, tappe, partecipanti e favoriti Il primo caso: la Lotto decimata, “colpa delle feci di mucca” Al Giro Vingegaard arriva per togliersi una soddisfazione non di poco conto: completare la Tripla Corona prima di Pogacar.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sogno di una sfida Pellizzari contro Vingegaard, Milan per le volate e Ciccone per le salite: il Giro degli italiani Notizie correlate Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attaccoL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Intervista a Giulio Pellizzari al via del Giro d'Italia 2026; Giulio Pellizzari svela le ambizioni per il Giro d'Italia 2026: 'Mi gasa avere un sogno in comune con gli italiani'; Il sogno di un Pellizzari contro Vingegaard, Milan per le volate e Ciccone per le salite: il Giro degli italiani; L’istinto non chiede permesso, intervista a Giulio Pellizzari: Resto con i piedi per terra. Giro d'Italia 2026, Pellizzari: Mi gasa avere un sogno in comune con gli italianiManca sempre meno al Giro d'Italia, che prenderà il via il prossimo 8 maggio in Bulgaria. Per la prima volta in carriera Giulio Pellizzari affronterà la competizione ricoprendo il ruolo di co-leader - ... sport.sky.it Giro d’Italia, Nibali: Le mie maglie rosa un sogno realizzato. Vingegaard favorito, Pellizzari è la speranza azzurraLo Squalo, ultimo italiano a vincere la corsa, ricorda i successi del 2013 e del 2016: Per me era come andare in battaglia, non mollavo mai, mi piaceva ... ilsecoloxix.it Pellizzari, Ganna e Milan: sulla mappa del Giro l’Italia rivuole il suo posto x.com Alla presentazione del Giro d’Italia Giulio Pellizzari spiega: “L’anno scorso ho imparato sulla mia pelle che non sempre il favorito vince” 🇮🇹 #Ciclismo #Cyclicng #GirodItalia facebook