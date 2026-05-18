Si è appena conclusa la prima settimana del Giro d’Italia 2026, con Jonas Vingegaard che ha vinto la nona tappa arrivando sul Crono alle Scale. La classifica generale rimane guidata da Afonso Eulalio, della Bahrain-Victorious. Nel frattempo, un dirigente ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che Pellizzari abbia dei limiti nel team e ha annunciato di aver scoperto un nuovo corridore, Piganzoli, ritenuto promettente.

Si è conclusa ieri la prima settimana intera del Giro d’Italia 2026. Jonas Vingegaard ha conquistato la nona tappa con arrivo sul Crono alle Scale guadagnando ancora in una classifica generale guidata da Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Nella puntata odierna di Bike Today, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, Gian Luca Giardini è intervenuto su diverse tematiche che hanno interessato la prima parte dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. La vittoria di Vingegaard: “Lui è in vantaggio, può correre in difesa, toccherà agli altri lavorare. Ha un cambio di marcia che non perdona in salita. È andato a vincere la tappa ed a guadagnare un po’ di secondi su Felix Gall e molti sugli altri pretendenti”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giardini: “Non vorrei che Pellizzari avesse qualche limite in squadra. Piganzoli? Abbiamo scoperto un grande corridore”

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