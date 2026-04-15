Giornalismo italiano in lutto addio allo storico giornalista di Repubblica

Il giornalismo italiano piange la scomparsa di uno storico giornalista di una delle principali testate nazionali. La sua carriera si è sviluppata in diversi decenni, durante i quali ha scritto su questioni politiche, sociali e culturali, contribuendo a definire il modo di fare informazione nel paese. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti interne alla testata, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

C’è un’immagine che più di altre restituisce il senso di un’epoca e di un modo di fare giornalismo: quella prima pagina della Cronaca di Roma di Repubblica, con i saluti dell’allora sindaco Ugo Vetere e la firma di Antonio Cederna, che già nel 1982 immaginava una città archeologica ai Fori Imperiali. Un progetto, un’idea di città e insieme una dichiarazione d’intenti. In quelle pagine, curate e guidate da lui, si ritrovava un giornalismo capace di raccontare e al tempo stesso di intervenire, di denunciare e costruire. Per anni è stato il volto e la mente della cronaca romana, un capocronista capace di tenere insieme battaglie civili e grandi storie di cronaca.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Il giornalismo italiano ha difetti ma la notizia della sua morte era quantomeno prematura. Penso a @fabiotonacci che racconta il Sudan su Repubblica @viviana_mazza che intervista Trump su Corriere @nerazzini che ha scoperchiato il caso Delmastro.E tanti x.com

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