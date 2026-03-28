Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo | Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica Tornano Russia e Bielorussia

Durante il fine settimana a Sòfia, in Bulgaria, si è tenuta la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. L’Italia ha concluso la competizione fuori dalla top-10, mentre sono tornate a partecipare le squadre di Russia e Bielorussia. La gara ha visto diverse atlete e squadre confrontarsi in diverse specialità, con risultati che hanno stravolto le aspettative di inizio stagione.

Avvio decisamente complicato per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana a Sòfia (capitale della Bulgaria). Le Farfalle hanno commesso diversi errori nell’esercizio con le cinque palle e a metà del concorso generale per gruppi si trovano in dodicesima posizione con il punteggio di 23.050 (10.100 la nota di partenza, 5.600 per l’esecuzione, 7.350 per l’artisticità). Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani proveranno a riscattarsi nella giornata di domenica, quando si cimenteranno nell’esercizio con le sei clavette e i due cerchi, con l’obiettivo di recuperare alcune posizioni nell’all-around (unica prova prevista anche ai Giochi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e Bielorussia Articoli correlati Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmicaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle... Coppa del Mondo: Vittozzi fuori dalla top 10 a Kontiolahti. I risultatiLisa Vittozzi non riesce a ripetere le ottime prestazioni in Coppa del Mondo anche a Kontiolahti. Una selezione di notizie su Farfalle in difficoltà in Coppa del... Temi più discussi: Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica; Le Farfalle ripartono da Sofia: l’Italia apre la Coppa del Mondo con un gruppo tutto da costruire; Le Farfalle ripartono in Coppa del Mondo: nuova avventura per la ginnastica ritmica; Steve Johnson: 'Troppe attività extra per Alcaraz a Indian Wells e Miami'. Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e BielorussiaAvvio decisamente complicato per l'Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana a ... oasport.it Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmicaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle spalle ... oasport.it Si chiude la Coppa del Mondo di snowboard cross, con l'unica gara canadese in programma domani dopo che, nel "prologo" odierno, l'Italia ha ottenuto due pass su cinque con Michela Moioli 7^, ad oltre un secondo dall'australiana, e Niccolò Colturi 30° ment - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com