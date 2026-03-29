La Russia è tornata e vince nella ginnastica ritmica! Successo in Coppa del Mondo le Farfalle risalgono in top-10

La Russia ha partecipato alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica, svoltasi a Sòfia, Bulgaria, e si è aggiudicata la vittoria con un punteggio di 54. Le ginnaste russe sono tornate in gara dopo un'assenza prolungata, mentre le atlete italiane sono salite in classifica, entrando tra le dieci migliori. La competizione ha visto anche la partecipazione di altre nazioni europee.

La Russia è tornata sul palcoscenico internazionale della grande ginnastica ritmica dopo la lunga assenza legata al conflitto bellico e ha vinto la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, imponendosi sulla pedana di Sòfia (Bulgaria) con il punteggio di 54.250. Dopo il quarto posto di metà gara, con il 26.750 conseguito con le cinque palle, la formazione russa si è scatenata con le sei clavette e i due cerchi: 27.500 nel misto, perentoria risalita e successo di spessore a ormai quattro anni di distanza dalle ultime gioie. Per precisione occorre dire che ha vinto AIN2, perché la Russia non può gareggiare con la sua bandiera e il suo nome, ma oggettivamente poco cambia a livello agonistico e sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Russia è tornata e vince nella ginnastica ritmica! Successo in Coppa del Mondo, le Farfalle risalgono in top-10 Articoli correlati Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e BielorussiaAvvio decisamente complicato per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana... Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmicaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle... Tutto quello che riguarda La Russia è tornata e vince nella... Discussioni sull' argomento Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 5 in Diretta Streaming | DAZN IT; Il mondo arabo rilancia l'Onu per isolare l'Iran (spiazzando Russia e Cina); Italia, c'è l'Irlanda del Nord: ciò che c'è da sapere sull'orgogliosa Green & White Army; Romanò fuori dai playoff in Russia (ma gli resta la Coppa). Rychlicki top scorer in Polonia: De Giorgi osserva. Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e BielorussiaAvvio decisamente complicato per l'Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana a ... oasport.it Coppa del Mondo di spada, Italia da applausi: il team maschile conquista l’argento, medaglia di bronzo per le azzurre - facebook.com facebook Nelle 30 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali, gli atleti italiani hanno archiviato 23 piazzamenti nelle prime dieci posizioni tra cui spiccano una vittoria e 6 podi complessivi x.com