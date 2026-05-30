L’Italia ha superato il Belgio al tie-break nel secondo test amichevole a Verona, dopo aver recuperato da un punteggio di 13-18 nel quarto set. La partita si è conclusa con una vittoria italiana, che si prepara così alla Volleyball Nations League 2026. La squadra ha rischiato di perdere nel quarto set, ma è riuscita a rimontare e a prevalere nel tie-break.

L’Italia soffre, rischia grosso ma alla fine piega il Belgio al tie-break e chiude con una vittoria il secondo test amichevole in vista della Volleyball Nations League 2026. Al Pala AGSM AIM di Verona gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono per 3-2 al termine di una sfida dai due volti, nella quale hanno alternato ottime giocate, passaggi a vuoto e soprattutto una straordinaria capacità di reazione. Decisiva la clamorosa rimonta del quarto set, quando l’Italia si è ritrovata sotto 2-1 nel conto dei parziali e addirittura in svantaggio per 18-13 contro un Belgio apparso a lungo più solido e continuo. L’avvio sorride ai Diavoli Rossi, che sfruttano un muro molto efficace e la continuità offensiva di Reggers e compagni per aggiudicarsi il primo set per 25-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia, che carattere! Rimonta il Belgio da 13-18 nel quarto set e vince al tie-break il secondo test amichevole a Verona

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