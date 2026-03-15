Playoff Superlega quarti | Civitanova domina Perugia vince al tie break Verona che rimonta

Nella fase dei quarti di playoff della Superlega di pallavolo, la Lube ha vinto per 3-0 contro l’Itas Trentino, mentre la Sir ha superato Monza al quinto set. La Rana ha invece rimontato un match contro Milano. La partita tra Verona e avversari si è conclusa con una rimonta dei padroni di casa.

Civitanova, Perugia e Verona vanno sul doppio vantaggio e possono già chiudere la serie in gara 3. Sfida bellissima e ricca di colpi di scena quella che vede il Vero Volley mettere alle corde una Perugia che però non perde mai la testa, rimonta e brucia i brianzoli al tie break. Il baby Frascio (29 punti) e Beretta a muro (6 blocchi), creano tanti problemi ad una Sir costretta a rincorrere che trova in Semeniuk e Russo i terminali d’attacco che permettono agli umbri di risalire sino al tie break dove anche Dzavoronok fa la differenza firmando anche il punto finale della vittoria. Lube dominante nella sfida coi campioni d’Italia dell’Itas... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff Superlega, quarti: Civitanova domina, Perugia vince al tie break. Verona, che rimonta Articoli correlati Superlega, Perugia vince al tie break contro Piacenza, Verona espugna MilanoPerugia rallenta, Verona prova ad approfittarne rosicchiando un punto e tenendo viva la speranza di mettere la freccia per chiudere in vetta la... Civitanova rimonta da 0-2 e poi spreca nel tie-break Montpellier: primo ko in Champions League, ma i quarti…Civitanova è incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley maschile: dopo aver infilato quattro vittorie consecutive... Approfondimenti e contenuti su Playoff Superlega Temi più discussi: Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 dei quarti di finale; Playoff Superlega, scatta Gara-2 dei Quarti: Modena, Perugia, Civitanova e Verona per il 2-0. Il programma; Play Off Credem Banca, Perugia piega Monza 3-1 al debutto nei Quarti; Volley, Civitanova espugna Trento: Nikolov imperiale, scintille nei playoff scudetto. Verona in vantaggio. Playoff Superlega, la Sir non perde la Trebisonda e riesce a sbancare Monza. Semifinale ad un passoI Block Devils, sotto due a uno, ribaltano la situazione e si prendono anche gara due. Mercoledì al PalaBarton si può chiudere ... today.it LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it Playoff Superlega, Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3: i padroni di casa cedono al 5° set, Perugia avanti 2-0 nella serie x.com Playoff Superlega, Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Link all'articolo al primo commento facebook