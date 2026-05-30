Italia-Belgio oggi amichevole volley | orario tv programma streaming

Oggi si disputa l'amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio a Verona. La partita serve come primo test per valutare i progressi della nazionale italiana guidata da Ferdinando De Giorgi. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e su alcune piattaforme televisive, con orario ancora da confermare. La sfida rappresenta un'occasione per osservare la crescita della squadra in vista di impegni più impegnativi.

Verona rappresenta già un test più indicativo per capire a che punto sia il percorso di crescita della nuova Italia di Ferdinando De Giorgi. Dopo aver inaugurato la stagione con una convincente vittoria sulla Turchia, gli azzurri affrontano sabato 30 maggio il Belgio in una sfida che, pur mantenendo il carattere dell’amichevole, offrirà spunti tecnici particolarmente interessanti in vista dell’imminente avvio della Volleyball Nations League. La formazione belga guidata da Emanuele Zanini arriva all’appuntamento con fiducia e consapevolezza. Nella sua prima uscita stagionale, infatti, il Belgio ha superato la Francia per 3-2, dimostrando di possedere già una discreta solidità di gioco e raccogliendo segnali incoraggianti in vista degli impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

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