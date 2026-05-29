Dove vedere in tv Italia-Belgio amichevole volley | orario programma streaming

L’Italia affronterà il Belgio nella seconda amichevole di preparazione stagionale: dopo aver incrociato la Turchia a Cavalese in occasione del proprio debutto in questa annata agonistica, la nostra Nazionale di volley maschile si rimetterà in gioco sabato 30 maggio (alle ore 21.00) a Verona contro i sempre arrembanti Red Dragons. I Campioni del Mondo puntano a rodare ulteriormente i motori in vista della Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate, preludio agli Europei di settembre. Il CT Ferdinando De Giorgi ha selezionato diciassette uomini per questa partita. Spiccano quattro Campioni del Mondo in carica: gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro, il centrale Giovanni Gargiulo, il libero Domenico Pace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

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