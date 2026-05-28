Muore noto imprenditore travolto dal trattore | tragedia nell’azienda agricola

Notizia in breve

Un imprenditore agricolo è morto dopo essere stato investito da un trattore in un’azienda agricola nella provincia di Pistoia. L’incidente è avvenuto martedì scorso, pochi giorni dopo il decesso di un giovane di 30 anni, deceduto schiacciato da una pressa nello stesso territorio. La vittima aveva circa 60 anni ed era nota nel settore agricolo locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo.