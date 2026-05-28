Muore noto imprenditore travolto dal trattore | tragedia nell’azienda agricola
Un imprenditore agricolo è morto dopo essere stato investito da un trattore in un’azienda agricola nella provincia di Pistoia. L’incidente è avvenuto martedì scorso, pochi giorni dopo il decesso di un giovane di 30 anni, deceduto schiacciato da una pressa nello stesso territorio. La vittima aveva circa 60 anni ed era nota nel settore agricolo locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo.
Larciano (Pistoia), 28 maggio 2026 – Un'altra tragedia sul lavoro scuote il territorio pistoiese. A pochi giorni di distanza dal decesso di Giacomo Pucci, trentenne pesciatino morto schiacciato da una pressa martedì scorso alla Co.Ra. di Altopascio, Larciano piange l'improvvisa scomparsa di Massimo Desideri, 65 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona, titolare della Utilplastic. Questa mattina l'uomo stava lavorando con il trattore sui terreni della sua azienda agricola, La Cavallina (arrivata ai massimi livelli nazionali e internazionali per la produzione di olio grazie proprio alla grande passione e attenzione alla qualità che vi dedicava Desideri), quando per cause ancora da accertare (sull'incidente indagano i Carabinieri) il mezzo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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