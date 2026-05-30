Telefonate anonime con minacce di bomba hanno provocato l’evacuazione di centinaia di studenti in diverse scuole della provincia di Ancona. Le autorità hanno attivato immediatamente le procedure di sicurezza e fatto intervenire le forze dell’ordine, che hanno verificato che non ci fossero ordigni esplosivi. Nessun pericolo è stato riscontrato e le scuole sono state riaperte dopo i controlli. La polizia indaga sulle chiamate anonime.

Una serie di telefonate anonime con presunte minacce di bomba a scuola ha fatto scattare l’emergenza in diversi istituti della provincia di Ancona, costringendo all’evacuazione centinaia di studenti e all’attivazione delle procedure di sicurezza. In poche ore, lezioni ed eventi di fine anno sono stati interrotti, mentre famiglie e personale scolastico hanno atteso con apprensione l’esito dei controlli. Secondo quanto ricostruito, gli episodi hanno interessato in modo particolare alcuni comuni della Vallesina, con segnalazioni ripetute e ravvicinate che hanno alimentato un clima di forte tensione. In più occasioni sono intervenuti i carabinieri, con verifiche negli edifici e misure di prevenzione a tutela di studenti, docenti e operatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, allarme bomba a scuola: evacuati centinaia di studenti

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Allarme antincendio - effetto sonoro

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