Pronto c'è una bomba nella scuola media evacuati 240 studenti a Monte Roberto | secondo caso in due giorni

Notizia in breve

Un telefono ha segnalato una bomba in una scuola media nella zona di Monte Roberto, portando all’evacuazione di 240 studenti. È il secondo caso in due giorni di allarmi simili nella stessa area, che si trova nella provincia di Ancona. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le forze dell’ordine stanno verificando la minaccia e gestendo la situazione.