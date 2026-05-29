Pronto c'è una bomba nella scuola media evacuati 240 studenti a Monte Roberto | secondo caso in due giorni
Un telefono ha segnalato una bomba in una scuola media nella zona di Monte Roberto, portando all’evacuazione di 240 studenti. È il secondo caso in due giorni di allarmi simili nella stessa area, che si trova nella provincia di Ancona. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le forze dell’ordine stanno verificando la minaccia e gestendo la situazione.
Secondo allarme bomba in due giorni nelle scuole della zona di Pianello Vallesina, in provincia di Ancona. Questa mattina evacuata la 'Giovanni Pascoli' di Monte Roberto: dopo una telefonata minatoria circa 240 studenti sono stati messi in sicurezza. Indagini in corso, dopo un episodio simile ieri alla scuola dell'infanzia 'Collodi'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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