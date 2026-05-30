Ita Airways confermata compagnia a 4 stelle Skytrax anche per il 2026

Fiumicino, 30 maggio 2026 – Ita Airways conferma la valutazione di 4 stelle Skytrax anche per il 2026. Il riconoscimento, assegnato dall’organizzazione indipendente con sede nel Regno Unito, premia la qualità complessiva del servizio offerto dalla compagnia aerea italiana e la tenuta dei suoi standard rispetto all’anno precedente. Il rating complessivo di Ita Airways nei diversi parametri di valutazione è rimasto stabile rispetto al 2025. Alcuni indicatori, tuttavia, hanno registrato un miglioramento: tra questi cibo e bevande, servizi a bordo, atmosfera in cabina e servizi aeroportuali. “Questo risultato – ha aggiunto – riflette il forte impegno di tutto il nostro team nel garantire un’esperienza memorabile ai nostri stimati ospiti, mentre continuiamo a rafforzare la nostra offerta di servizi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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