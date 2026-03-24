Lunedì 23 marzo, il Papa ha incontrato in udienza i dirigenti e i dipendenti di ITA Airways, la compagnia aerea italiana. Durante l'incontro, ha rivolto loro alcune parole che hanno superato il semplice ringraziamento formale. Questo gesto sottolinea un legame particolare tra il pontefice e la compagnia di bandiera italiana, legato anche ai viaggi apostolici.

Un legame speciale, quello tra Leone XIV e ITA Airways. Lunedì 23 marzo, il Papa ha ricevuto in udienza dirigenti e dipendenti della compagnia di bandiera italiana, e le sue parole sono andate ben oltre il semplice ringraziamento formale. «Tracciare nei cieli rotte di dialogo, incontro, fraternità »: è questa, in sintesi, la missione che Leone XIV attribuisce ai viaggi apostolici. Proporsi come messaggero di pace. E ITA Airways, erede di una tradizione che affonda le radici (anzi, le ali) nei voli di Paolo VI (all’epoca la compagnia di bandiera tricolore era Alitalia), sarà parte integrante di quella missione. Una tradizione che parte da lontano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV e il legame speciale con ITA Airways: sarà la compagnia dei viaggi apostolici

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